Компания Horse Powertrain представила силовой модуль Horse D20 Methanol для гибридных автомобилей последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. В качестве ДВС здесь используется 2,0-литровая «турбочетвёрка», работающая на метаноле, а электричество вырабатывает компактная электрическая машина с осевым магнитным потоком.

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Horse Powertrain — это оформленное в 2024 совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%). Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. Штаб-квартира Horse Powertrain находится в Лондоне, а 18 заводов расположены в Европе, Китае и Южной Америке.

Horse Powertrain уже разработала целый ряд решений по интеграции ДВС в электромобили, свежепредставленный силовой модуль Horse D20 Methanol пополнил их число и является наиболее энергоэффективным — заявленный КПД составляет 47%. В состав модуля входят работающая на метаноле 2,0-литровая «турбочетвёрка» и соединённый с её коленвалом «блин» электрической машины с осевым магнитным потоком, для которой заявлен «экстремально высокий КПД» на уровне 96,4%.

Максимальная совокупная мощность силового модуля — 105 кВт (143 л.с.), при этом весит он всего 170 кг, а его габаритная длина на 46% меньше, чем у аналогов, использующих электрическую машину с радиальным магнитным потоком. Разработчики обещают беспроблемный пуск ДВС при морозах до -35 °C. Полная зарядка батареи ёмкостью 40 кВт·ч таким модулем потребует всего 19,6 л топлива.

Почему метанол? В глобальном масштабе этот вид топлива пока считается экзотическим, но он набирает популярность в Китае в сегменте коммерческого транспорта и такси. Холдинг Geely уже предлагает легковые и грузовые автомобили, работающие на метаноле.

Кроме того, синтетический метанол (e-methanol) считается перспективным, условно углерод-нейтральным топливом, которое изготавливают на основе водорода и углекислого газа. Предполагается, что e-methanol со временем сможет заменить бензин в двигателях внутреннего сгорания спортивных автомобилей и двигателях тяжёлых грузовиков, морских судов и даже самолётов. Проблема в том, что для изготовления e-methanol нужен экологически чистый водород, полученный из воды методом электролиза с помощью возобновляемых источников энергии, а CO2 должен быть извлечён из воздуха, на что тоже нужно много энергии.

Короче говоря, пока синтетический метанол выходит очень дорогим. В сегменте коммерческого автотранспорта он уступает по цене и простоте внедрения био-аналогам дизеля (таким как HVO), которые не требуют переделки моторов. Однако в долгосрочной перспективе e-methanol представляется привлекательным топливом из-за практически неограниченного запаса сырья для его производства (воздух и вода). В Китае метанол получают в основном из угля.