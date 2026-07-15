В ряде регионов России сократились очереди на АЗС

Ситуация с наличием бензина на АЗС и очередями на заправках улучшилась более чем в 10 регионах России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные о доступности топлива на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.

По ее данным, очереди на заправках сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Кроме того, ситуация стала лучше в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при этом очереди возникают в часы пик, говорится в материале. Наиболее тяжелая обстановка остается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в РФ наблюдается дефицит топлива. Он отметил, что причиной стали атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя.