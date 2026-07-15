«Все спокойно едут, никто не летит»: комик Соболев высказался о дефиците бензина

В России сейчас непростая ситуация с бензином. Юморист Илья Соболев нашел плюс в этой проблеме: он заметил, что водители начали вести себя спокойнее на дорогах. И дело не в штрафах, а в том, что мало кто готов тратить дорогостоящий бензин без необходимости.

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— Еду по трассе. Все спокойно едут 90–110 километров в час. Никто никуда не летит. Я понял, в чем прикол. Дело не в штрафах. Просто бензин дорогой, а когда едешь небыстро, он экономится! Получается, чтобы люди перестали гонять, необязательно ставить больше камер. Иногда достаточно сделать так, чтобы им самим стало жалко тратить лишнее, — написал комик в соцсетях.

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