Доставка грузов из Китая в Россию подорожала за месяц на 25%

Автомобильные грузоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 20–25% из-за проблем с топливом. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу компании «Оптималог» Георгия Властопуло.

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С апреля цена перевозки Шанхай — Москва увеличилась с 730 тыс. руб. за машину до 1,05–1,1 млн руб. По словам Властопуло, каждый день к стоимости прибавляется 10–20 тыс. руб.

По его прогнозу, импортеры вскоре начнут переориентироваться на контейнерные перевозки морем и железной дорогой.

Доставка импортных товаров в среднем подорожала примерно на 20%, рассказал коммерческий директор Eastex Тимур Савельев. Он отметил, что средняя стоимость доставки фуры из Маньчжурии в Москву за последние полторы недели подорожала на 50–70 тыс. руб. при базовой стоимости рейса 760–830 тыс. руб.

Но дорожает не только сам километр — меняется время и предсказуемость доставки. Время транзита от Забайкальска до Москвы выросло на 23%, до 10–12 суток, подчеркнул Савельев.

До этого сообщалось, что в России упали продажи автомобилей из-за проблем с топливом.

Ранее в Ростовской области начали искать альтернативные пути для экспорта зерна.