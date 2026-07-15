В западных районах Приморского края непогода затруднила транспортное сообщение. Об этом сообщает региональное министерство транспорта. В Пограничном округе из-за перелива глубиной свыше полуметра отсутствует проезд на 18-м километре дороги Гродеково- Барановка - Садовый.

Мужчина на улице села Софиевка Симферопольского района, подвергшегося подтоплению © Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Работы по восстановлению начнутся после спада воды. На 80-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово и на 7-м километре на подъезде к селу Духовское зафиксированы переливы на 10-20 см. Движение на этих участках возможно.

В Хорольском округе переливы глубиной до 20 см произошли с 10-го по 11-й километр дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев и на разных участках подъезда к селу Сиваковка. На объезде моста на 7-м километре дороги Хороль - Поповка - Лукашевка произошел перелив глубиной 30 см.

Движение по аварийному мосту возможно лишь для автомобилей весом менее пяти тонн. 13 июля сообщалось, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.