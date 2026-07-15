Тысячи водителей ездят с непристегнутыми ремнями

Об этом свидетельствует статистика регионального минтранса за прошлый год, согласно которой в 2025-м за непристегнутый ремень в области выписали 73 677 штрафов.

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«Пристегиваясь за рулем, вы снижаете риск смертельных травм при ДТП на 50%. Этот простой ремень — главный защитник водителя и пассажиров, который работает даже на коротких маршрутах»,

- напомнили калужанам в министерстве транспорта. Напомним, в регионе работают специальные дорожные комплексы, которые среди прочих нарушений фиксируют и езду без ремня.