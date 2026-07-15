В первой половине 2026 года российский авторынок занял 14 место в мире

За шесть месяцев 2026 года в России было продано 608,6 тысяч новых легковых автомобилей. С этим показателем наша страна заняла 14 место на глобальном авторынке. Перед нами Испания (647,7 тыс) и Мексика (754,4 тыс), а сзади Австралия (485,6 тыс) и Турция (440,2 тыс), сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

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Ряд текущих фактов глобального авторынка:

Несмотря на большое падение (-20%) лидером мирового авторынка остается Китай. На китайском внутреннем рынке в первой половине года реализовано 8,7 млн легковых автомобилей. Более половины из них (4,7 млн) на новых источниках энергии (NEV).

Американский авторынок за полугодие сократился на 4,1% до 6,42 млн единиц и останется вторым на планете.

Активно растущий индийский авторынок (2,6 млн, +18,6%) поднялся на третью ступеньку, обойдя японский (2,39 млн шт).

Топ-5 мировых авторынков замыкает Германия, где за полугодие реализовано почти 1,5 млн легковых автомобилей. Ее догоняет быстро растущая в этом году Бразилия - 1,42 млн штук (+18,5%).

Из общих трендов эксперт Целиков отмечает рост на всех крупных европейских рынках. Кроме Германии (+5,8%) рост отмечается и в Великобритании (+9,2%), и в Италии (+9,6%), и во Франции (+1,8%), и в Испании (+6,2%).

Топ стран по продажам новых легковых автомобилей в первой половине 2026 года выглядит так:

1. Китай 8,7 млн (-20%)

2. США 6,42 млн (-4,1%)

3. Индия 2,6 млн (+18,6%)

4. Япония 2,39 млн (+1,8%)

5. Германия 1,48 млн (+5,8%)

6. Бразилия 1,42 млн (+18,5%) 7.Великобритания 1,14 млн (+9,2%)

8. Канада 950,0 тыс (-2,6%)

9. Италия 936,4 тыс (+9,6%)

10. Франция 857,2 тыс (+1,8%)

11. Ю.Корея 845,4 тыс (+2,5%)

12. Мексика 754,4 (+5,3%)

13. Испания 647,7 тыс (+6,2%)

14. Россия 608,6 тыс (+14,8%)

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15. Австралия 485,6 (+1,2%)

16 Турция 440,2 тыс (-9,8%)

Аналитик Целиков добавляет, что из-за особенностей сегментации статистика в разных источниках информации может слегка отличаться.