В России назвали сроки запуска новых моделей Evolute и Voyah

В РФ назвали сроки запуска новых моделей Evolute и Voyah. Российская компания намерена до конца 2026 года расширить модельный ряд обоих брендов как минимум на одну модель. Как пояснил управляющий партнёр Evolute Андрей Резников, в обоих случаях речь идёт о кроссовере.

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Первым до автосалонов бренда доберётся полностью электрический кроссовер Evolute i-Sky. Модель будет оснащаться 218-сильным электродвигателем, а на одном заряде 62-киловаттного аккумулятора паркетник сможет проезжать до 424 км без подзарядки. Разгон машины от 0 до 100 км/ч будет занимать 8,0 секунды, а максимальная скорость — 160 км/ч.

Производство электро-кросса будет налажено по полному циклу на липецком заводе «Моторинвест», а старт продаж намечен на август 2026. Помимо этого, до конца года планируется предложить россиянам гибридную модификацию вседорожника, а в 2027 году Evolute намерен привезти в нашу страну полностью новую модель.

«У нас есть идеи по поводу расширения модельной линейки, но пока они не материализованы в части продукта. Я думаю, что в следующем году точно добавится ещё одна модель. Это будет “вау”, но пока не будем раскрывать карты», — сообщил Резник.

Что касается премиального бренда Voyah, то его линейку расширят за счёт большого паркетника Taishan с 517-сильной гибридной установкой. По словам Резника, автомобиль доберётся до российского рынка не ранее сентября 2026 года, ещё две новинки появятся в 2027.