В Москве заметили предсерийный кроссовер Lada

Волжский автозавод продолжает активно готовиться к запуску серийного производства своего первого кроссовера Azimut, который намечен на III квартал 2026 года. В частности, тест-пилоты проводят дорожные испытания новинки на дорогах в разных регионах, в том числе в Москве, где предсерийный автомобиль был замечен внимательными папарацци.

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Кузов машины укрыт плотной камуфляжной плёнкой, однако в прототипе легко можно узнать отечественный паркетник. Да и указанный на госномере регион помогает развеять сомнения.

Напомним, моторная гамма новинки будет включать двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Мощность первого составляет 120 л. с. и 154 Нм крутящего момента, второго — 135 сил и 175 Нм. Сочетаться с ними будет механическая коробка передач.

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Вседорожник получил порядка 800 оригинальных деталей, из которых 130, по данным производителя, «напрямую влияют на качество восприятия внешнего вида». Оснащение же будет включать ряд абсолютно новых для российского автогиганта опций. Например, панорамную крышу и подогрев передних боковых стёкол.