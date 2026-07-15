ГАЗ-21 "Волга" в музейном состоянии выставили на продажу за 6 млн рублей

ГАЗ-21 "Волга" в музейном состоянии выставили на продажу в РФ за 6 млн рублей
"Российская газета" обнаружила в Екатеринбурге редкий экземпляр - голубую ГАЗ-21 "Волга" 1958 года выпуска с пробегом всего 500 км. За 68 лет автомобиль практически не изменился.
Сохранность "Волги" обусловлена условиями, в которых она находилась. По словам владельца, машина всю жизнь была в одной семье.
Автомобиль хранился под чехлом, что позволило сохранить его в идеальном состоянии.
Кузов "Волги" окрашен в голубую эмаль, и салон выполнен в тех же тонах.
Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л.с. и трехступенчатой механической коробкой передач.
Владелец утверждает, что ранее машина принадлежала генералу, который разработал первые тренажеры для советских космонавтов.
Продавец запрашивает за автомобиль 5 900 000 рублей.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что в ФРГ на продажу выставили редкий универсал - ГАЗ-22 "Волга".