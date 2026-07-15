ГАЗ-21 "Волга" в музейном состоянии выставили на продажу за 6 млн рублей

"Российская газета" обнаружила в Екатеринбурге редкий экземпляр - голубую ГАЗ-21 "Волга" 1958 года выпуска с пробегом всего 500 км. За 68 лет автомобиль практически не изменился.

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Сохранность "Волги" обусловлена условиями, в которых она находилась. По словам владельца, машина всю жизнь была в одной семье.

Автомобиль хранился под чехлом, что позволило сохранить его в идеальном состоянии.

Кузов "Волги" окрашен в голубую эмаль, и салон выполнен в тех же тонах.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л.с. и трехступенчатой механической коробкой передач.

Владелец утверждает, что ранее машина принадлежала генералу, который разработал первые тренажеры для советских космонавтов.

Продавец запрашивает за автомобиль 5 900 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в ФРГ на продажу выставили редкий универсал - ГАЗ-22 "Волга".