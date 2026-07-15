Прошла презентация новых российских шин: когда их можно будет купить

Шинная компания Ikon Tyres провела презентацию новой летней модели семейства Autograph - Ikon Autograph Ultra 5. Шина разработана с нуля для современных мощных автомобилей. Продажи новинки стартуют в начале 2027 года в России, Беларуси и Казахстане, позже она будет экспортироваться в другие страны.

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Будет предложено 54 варианта типоразмеров для всех популярных марок и моделей. Производство шины стартует во Всеволожске.

Особое внимание было уделено надежности конструкции. Инженеры Ikon Tyres разработали прочный текстильный корд, который сохраняет прочность и нивелирует риски от кромок компонентов в боковой зоне.

Максимальный индекс скорости покрышки доходит до отметки в 300 км/ч.

Состав резиновой гермослоя снижает газопроницаемость и обеспечивает герметичность конструкции. Это позволяет шине стабильно удерживать расчетную геометрию и форму пятна контакта, способствуя равномерному истиранию рисунка протектора.

Ключевым элементом безопасности на мокром асфальте является система дренажных отверстий в рисунке протектора. Волнообразные ламели создают дополнительную острую режущую кромку, увеличивая длину рабочих граней. Это снижает риск аквапланирования при разном темпе движения.

Резиновая смесь Ikon Autograph Ultra 5 разработана с использованием нового поколения модифицированных каучуков и уникальных добавок, что улучшает сцепление с дорогой за счет баланса эластичности и жесткости в разных температурных условиях.

Отличительная особенность покрышки - удобные и информативные индикаторы глубины протектора с диапазоном измерения 7-5-3 мм, которые позволяют водителю точно выявлять остаточный ресурс.

Для обеспечения акустического комфорта была применена специальная компоновка геометрических элементов рисунка протектора и оптимизированный состав резиновой смеси.

Все типоразмеры Ikon Autograph Ultra 5 оснащены ребром защиты диска, что спасает колеса от повреждений при контакте с дорожным полотном или бордюрами.

Главной визитной карточкой внешнего вида шины являются бархатные элементы на боковине. Эффект микрофибры создается микроскопической текстурой на поверхности боковины, формируемой на этапе вулканизации.