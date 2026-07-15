Глава Ростеха отметил популярность автомобилей Lada

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что автомобили Lada пользуются спросом.

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Он отметил, что за последние четыре года АвтоВАЗ выпустил три новые, современные модели - Aura, Iskra и Azimut, что сопоставимо с результатами эпохи Renault, продлившейся аж 15 лет.

Чемезов подчеркнул, что модель Iskra уже занимает восьмое место в рейтинге продаж, а по итогам года может выйти на шестое.

Новый кроссовер Azimut, презентованный на ПМЭФ, также обещает стать популярным. Топ-менеджер заявил, что машина очень удобная и современная, и прогнозирует объем производства до 70 тысяч автомобилей в год, приводит его слова ТАСС.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Lada Vesta и Iskra получат новые мощные моторы.