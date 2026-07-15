Легендарный бренд "Иж" вернулся: новые модели показали на фестивале «Улетай»

Посетители фестиваля смогли не только увидеть новинки, но и протестировать их. На площадке были представлены электрическая версия мотоцикла с коляской Иж-Юпитер, электрический Иж-49 в классическом черном исполнении, а также модель Иж-49 «Наташа» с двигателем внутреннего сгорания.

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Все представленные мотоциклы вызвали большой интерес у участников фестиваля и получили положительные отзывы по итогам тест-драйвов. Пользователи отметили простоту управления, низкий уровень шума электрических моделей и их экономичность.

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