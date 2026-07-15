Представлен интерьер кроссовера Freelander 8

Компания Chery совместно с Jaguar Land Rover обнародовали официальные снимки и информацию об интерьере дебютного кроссовера Freelander 8.

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Большой премиальный SUV, являющийся плодом сотрудничества компаний Chery и Jaguar Land Rover, официально был представлен на автосалоне в Пекине. Однако тогда был продемонстрирован лишь экстерьер. Теперь же компания Freelander обнародовала снимки интерьера.

Судя по официальным фото, новинка, созданная на базе концепт-кара Concept 97, получила премиальные материалы отделки и стильные решения в минималистичном салоне. Центральное место здесь отведено огромному широкоформатному экрану во всю ширину передней панели. Его диагональ составляет 46,3 дюйма при разрешении 8K, максимальная яркость достигает 1000 нит, из-за чего изображение получается неизменно ярким даже под прямыми лучами солнца.

Под этой цифровой лентой размещен горизонтально ориентированный экран с диагональю 15,6 дюйма.

Для переднего пассажира предусмотрено особое высокомфортное кресло L·A·D·Y с 1200 мм пространства для ног, так что пассажиры ростом до 1,9 метра могут ехать практически полулежа. Водительское место обеспечивает капитанскую посадку и отличный обзор. Премиальный статус новинки подчеркивает также высокотехнологичная климатическая система с мягким и эффективным многозонным климат-контролем, а также ароматизацией.

Кроме того, новинка уже в базовом исполнении оснащена физическими кнопками с узором Paris Stud, заимствованным из часового производства. В интерьере также используются рукоятки с прецизионно ограненными гранями, подсвечиваемые 256-цветной двухкольцевой подсветкой.

В разработке принимали участие Huawei, Ningde Times и Qualcomm. Модель оснащена новейшим поколением автомобильных чипов Qualcomm Snapdragon 8397. Уже в базе предлагается 896-линейный лидар, задействованный в системе автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5.

Freelander 8 базируется на платформе iMAX от компании Chery и использует 800-вольтовую электрическую архитектуру.

Будут доступны полностью электрическая и гибридная модификации, в качестве поставщика батарей заявлена компания CATL.

Выпуск наладят на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу (Китай). Продажи в Китае запланированы на вторую половину 2026 года.