Во Владивостоке выставили на продажу штучный Mitsuoka Rock Star

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот выпущенных Mitsuoka Rock Star. В данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю. Об этом сообщает журнал Motor.

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Цена составляет 3,5 млн рублей. Машина представляет собой Mazda MX-5 четвертого поколения (с заводским индексом ND) с кузовными панелями, напоминающими классический Chevrolet Corvette Sting Ray образца 1963-1967 годов.

Выставленный на продажу экземпляр оборудован 132-сильным 1.5 и автоматической коробкой передач. Заявленный пробег равен 3 тыс. км.

До этого «АвтоВАЗ» представил обновленную версию классического внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Модификация отличается новым мотором — 1.8 вместо 1.7. Двигатель 1.8 имеет 80 л.с. мощности и 153 Нм крутящего момента, 80% тяги доступны при 1000 об/мин. Показатели агрегата 1.7 — 83 л.с. и 127 Нм, соответственно. Также инженеры внедрили несколько других важных новшеств.

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