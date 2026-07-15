Как действовать в случае ДТП с самокатом

Число происшествий с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности выросло на треть с начала года. Количество пострадавших в них людей - более чем на треть. Госавтоинспекция МВД России опубликовала в своем МАХ-канале памятку о том, что делать, если вас сбил пользователь такого транспорта или вы стали свидетелем подобного происшествия.

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По статистике Госавтоинспекции за 6 месяцев этого года зафиксировано 1905 ДТП с электросамокатами. Рост составил 32,4%. Количество потерпевших в таких авариях выросло на 36,3% и составило 2041 человек. К счастью, число погибших в таких ДТП снизилось: всего погибло 25 человек (-10,7%).

Что делать при происшествии?

Вызовите скорую по номеру 112, чтобы пострадавшему оказали медпомощь и зафиксировали травмы.Вызовите сотрудников ГИБДД, чтобы оформить материал об аварии. Происшествие с участием электросамоката приравнивается к ДТП. Виновник обязан дождаться инспекторов ДПС. Если попытается скрыться или окажется в нетрезвом состоянии - это сочтут отягчающими обстоятельствами.Обязательно все зафиксируйте. Запишите данные виновника и свидетелей. Снимите на фото или видео место аварии, самокат, полученные травмы и поврежденные вещи. Если транспорт арендованный, сфотографируйте его номер и название сервиса, напишите в службу поддержки.

Какая ответственность грозит виновнику?

За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью нарушитель может быть привлечен к административной ответственности. Если потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть, виновному может грозить уголовное наказание.

Потерпевший может потребовать возмещения причиненного ущерба. А именно: расходы на лечение, моральный вред, ремонт поврежденных вещей, утраченный из-за травмы заработок - если в этот день не попал на работу или ему пришлось оформлять больничный.

Но для этого необходимо заключение письменного соглашения с указанием паспортных данных сторон, суммы ущерба, сроков и способа выплаты. Потребуется приложить к нему процессуальное решение по факту ДТП и фото происшествия, медсправки, чеки на лечение и ремонт.

Деньги передаются банковским переводом или наличными под расписку.

Если виновник отказывается возмещать ущерб, идите в суд. При исках до 50 тыс. рублей - в мировой, свыше - в районный.