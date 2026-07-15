Багаж в российских аэропортах будут доставлять  беспилотные тягачи

Беспилотные тягачи для перевозки багажа начнут тестировать в российских аэропортах в рамках экспериментального правового режима. Соответствующий проект постановления кабмина подготовило Минэкономразвития, сообщают «Ведомости».

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Согласно документу, опытный период продлится 3 года и охватит 6 аэропортов: Санкт-Петербурга, Жуковского, Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. В ходе испытаний автономная техника будет доставлять багаж к воздушным судам без участия водителей.

Как рассказали изданию в Минэкономразвития, беспилотные машины планируется задействовать не только для транспортировки багажа. Их также предполагается использовать для уборки территорий аэродромов и перронов, а также для патрулирования объектов аэропортовой инфраструктуры. Итоги эксперимента могут стать основой для дальнейшего регулирования применения беспилотного транспорта в отрасли.

Одним из участников проекта станет Пулково. Его оператор уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей. В компании Cognitive Pilot подтвердили участие в испытаниях и отметили, что техника будет работать с использованием технологии «роевого» искусственного интеллекта, позволяющей машинам обмениваться данными в режиме реального времени.

По оценке аэропорта, внедрение автономной техники позволит снизить эксплуатационные расходы, повысить производительность труда примерно на 25% и ускорить обработку багажа на 23%. Помимо перевозки багажа, такие машины в перспективе смогут выполнять и другие задачи: расчищать снег, косить траву, патрулировать территорию и даже перевозить пассажиров.

В аэропорту Жуковский сообщили «Ведомостям», что уже проводят испытания беспилотной техники компаний Cognitive Pilot и «Эвокарго». В Южно-Сахалинске поставщика оборудования пока не выбрали.

По данным Cognitive Pilot, стоимость одного беспилотного тягача начинается от 4,9 млн руб. В компании рассчитывают, что при эксплуатации в аэропортах такие машины смогут окупиться в течение двух-трех лет.