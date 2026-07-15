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Машины оперативных служб будут заправлять на АЗС вне очереди

Калуга 24

Оперативным штабом Калужской области принято решение обязать автозаправочные станции обеспечить внеочередную заправку автомобилей экстренных и аварийных служб. Об этом сообщил руководитель областного управления административно-технического контроля Святослав Орехов.

Машины оперативных служб Калужской области будут заправлять вне очереди
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Нарушителей будут штрафовать. Штрафы предусмотрены как для владельцев АЗС, так и для водителей, препятствующих проезду спецтранспорта к колонкам. Размер штрафа — до 200 тысяч рублей.