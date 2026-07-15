Продажи электромобилей с пробегом выросли в три раза за месяц

Продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за минувший июнь, сообщили "Российской газете" в пресс-службе портала "Дром".

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Кратный рост продаж электромобилей в июне произошел в большинстве округов страны. В Сибири, на Дальнем Востоке и в Приволжье электрифицированные модели, согласно приведенной статистике, выбирали почти в четыре раза чаще.

На юге России продажи выросли практически в три раза. В центральных регионах зафиксирован двукратный рост, на Урале за месяц спрос вырос в полтора раза.

Наибольшей популярностью на рынке электромобилей традиционно пользуется Nissan Leaf, который ввозят в РФ по параллельном импорту. Продажи этого электрокара выросли почти в четыре раза.

Эксперты отмечают, что при существенном росте продаж общая доля электромобилей в России остается небольшой.

По мнению аналитиков, ситуация на рынке топлива подталкивает к выбору электромобилей тех водителей, которые хотели обновить машину и при этом рассматривали электромобиль как один из вариантов.

Ранее "РГ" писала о том, что в России начнут выпускать электрокары и гибриды Evolute i-Sky.