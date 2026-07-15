МВД пообещало отменить штрафы за очереди на заправках

МВД России будет отменять штрафы, выписанные автомобилистам за нарушения правил остановки и стоянки во время ожидания в очередях на автозаправочных станциях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По ее словам, речь идет о штрафах, выписанных водителям в Саратовской области за нарушения правил остановки и стоянки, когда автомобили были вынуждены ожидать своей очереди на АЗС. Она также сообщила, что по инициативе регионального управления Госавтоинспекции с 1 июля были отключены два принадлежащих области комплекса автоматической фиксации нарушений.

По словам официального представителя МВД, если водители, получившие аналогичные штрафы, обратятся с соответствующими заявлениями, каждое постановление будет рассмотрено индивидуально. Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России решения об отмене будут приниматься с учетом малозначительности нарушения либо действий водителя, совершенных в условиях крайней необходимости.

До этого депутат Саратовской областной думы Денис Буланов рассказал, что обращался в региональное управление МВД с предложением аннулировать штрафы водителям, которые получили их, находясь в очередях за топливом. Тогда ему ответили, что оснований для отмены вынесенных постановлений нет.

Ранее сообщалось, что в России могут значительно увеличить скидки на штрафы за нарушения ПДД.