Volkswagen отмечает юбилей Tiguan: выпущена эксклюзивная спецверсия

В этом году Volkswagen Tiguan исполняется 20 лет. Учитывая шаткое положение немецкой компании, грандиозного празднования юбилея не предвидится. Вместо этого производитель решил отметить это событие со вкусом, но без помпы.

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Юбилейная версия кроссовера, известная как Edition 20, была выпущена на базе третьего поколения модели. Она представляет собой расширенную версию комплектации Life и отличается особым окрасом кузова, уникальными деталями и расширенным оснащением.

Главная внешняя особенность Edition 20 - специально разработанный оттенок "Кленовый красный металлик". К нему добавлены элементы из пакета R-Line, которые придают автомобилю более спортивный вид. Среди них - окрашенная в цвет кузова накладка на передний бампер, глянцевые черные детали на окнах и корпусах зеркал заднего вида. Задняя полусфера затемнена сильнее, чем обычно, а колеса - 19-дюймовые легкосплавные Coventry.

По данным Autohome, интерьер автомобиля также украшен юбилейными шильдиками и накладками с логотипом Edition 20. Контрастная красная прострочка на сиденьях и панелях добавляет салону динамики и стиля.

Volkswagen Tiguan Edition 20 уже доступен для заказа в Германии.

История Volkswagen Tiguan началась в 2006 году с концепт-кара, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе. Годом позже, на Франкфуртском автосалоне, был представлен серийный автомобиль. За годы производства модель стала мировым бестселлером.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen открыл предзаказы на новый доступный электрокроссовер.