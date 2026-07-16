Volkswagen отмечает юбилей Tiguan: выпущена эксклюзивная спецверсия
В этом году Volkswagen Tiguan исполняется 20 лет. Учитывая шаткое положение немецкой компании, грандиозного празднования юбилея не предвидится. Вместо этого производитель решил отметить это событие со вкусом, но без помпы.
Юбилейная версия кроссовера, известная как Edition 20, была выпущена на базе третьего поколения модели. Она представляет собой расширенную версию комплектации Life и отличается особым окрасом кузова, уникальными деталями и расширенным оснащением.
Главная внешняя особенность Edition 20 - специально разработанный оттенок "Кленовый красный металлик". К нему добавлены элементы из пакета R-Line, которые придают автомобилю более спортивный вид. Среди них - окрашенная в цвет кузова накладка на передний бампер, глянцевые черные детали на окнах и корпусах зеркал заднего вида. Задняя полусфера затемнена сильнее, чем обычно, а колеса - 19-дюймовые легкосплавные Coventry.
По данным Autohome, интерьер автомобиля также украшен юбилейными шильдиками и накладками с логотипом Edition 20. Контрастная красная прострочка на сиденьях и панелях добавляет салону динамики и стиля.
Volkswagen Tiguan Edition 20 уже доступен для заказа в Германии.
История Volkswagen Tiguan началась в 2006 году с концепт-кара, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе. Годом позже, на Франкфуртском автосалоне, был представлен серийный автомобиль. За годы производства модель стала мировым бестселлером.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen открыл предзаказы на новый доступный электрокроссовер.