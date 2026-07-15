В четыре раза ускорили систему записи данных для «умных» автомобилей в РФ

Разработка предназначена для обработки телеметрии с миллионов устройств, включая автомобили, промышленное оборудование и «умную» технику. Улучшение выполнил выпускник НГУ Марк Бухнер, а предложенные изменения уже включены в официальные версии программного обеспечения.

В университете отметили, что ускорение позволит компаниям быстрее анализировать данные, выявлять неисправности и использовать их для обучения систем искусственного интеллекта.