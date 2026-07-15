За какие шины ГАИ будет штрафовать водителей в августе

В августе 2026 года автомобилистам стоит проявлять повышенную бдительность при общении с инспекторами дорожного движения, поскольку последний месяц лета традиционно становится периодом усиленного контроля за техническим состоянием транспортных средств.

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Сотрудники ГАИ имеют полное законное право выписать штраф в размере 500 рублей или ограничиться официальным предупреждением на основании первой части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая прямо ссылается на перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины, передает ИА DEITA.RU.

Под пристальным вниманием правоохранителей в конце летнего сезона оказываются сразу несколько категорий покрышек. Прежде всего это касается шипованной зимней резины. Несмотря на то, что август является заключительным месяцем официального действия запрета на использование металлических элементов противоскольжения, многие водители по привычке или из-за забывчивости продолжают эксплуатировать такие колеса до наступления календарной осени. Если инспектор обнаружит наличие шипов, протокол будет составлен незамедлительно.

При этом законодательство делает важное исключение для так называемых фрикционных моделей, известных в народе как «липучка». За езду летом на нешипованных зимних шинах оштрафовать нельзя, так как они формально не попадают под определение шин с противоскользящими элементами. Тем не менее профильные специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от такой эксплуатации: мягкий состав зимней смеси буквально плавится на раскаленном асфальте, что приводит к катастрофическому износу протектора и серьезному ухудшению курсовой устойчивости автомобиля в поворотах.

Второй повод для санкций — критический износ протектора, который инспекторы проверяют с помощью профессиональных измерительных инструментов. Для стандартных летних покрышек минимально допустимая остаточная глубина рисунка составляет полтора миллиметра, однако если водитель продолжает использовать зимой неиспользованную резину без шипов в летний период, требования становятся жестче — протектор должен быть не менее четырех миллиметров. Стертая ниже этой отметки «липучка» также станет легальным основанием для составления протокола.

Третий аспект технического регламента касается нарушения однородности колесной базы. Правила категорически запрещают устанавливать на одну ось транспортного средства шины, которые отличаются друг от друга по размерности, торговой марке, производителю или визуальному рисунку беговой дорожки. Недопустима даже существенная разница в степени износа протектора между левым и правым колесом одной оси. Кроме того, запрещено комбинировать разные категории резины на одной линии — например, ставить слева зимнюю нешипованную модель, а справа летнюю.

Четвертая категория нарушений включает в себя любые опасные механические повреждения, которые выявляются в ходе простого визуального осмотра. Инспектор обязан вынести предписание об устранении неисправности при обнаружении сквозных порезов, проколов, вздутий боковин (так называемых грыж, свидетельствующих о разрыве внутреннего силового каркаса) или отслоения протектора от основания покрышки.

Важно понимать специфику наказания за подобные проступки. Сумма взыскания составляет пятьсот рублей, но при оперативной оплате через портал государственных услуг в течение первых двадцати дней действует пятидесятипроцентная скидка, снижающая платеж до трехсот семидесяти пяти рублей. Однако оплаченный чек не дает права продолжать движение на неисправном автомобиле дальше по трассе. Поскольку эксплуатация заведомо дефектного транспорта продолжается, сотрудники дорожной полиции имеют юридическое право составлять новый протокол на каждом следующем контрольном посту по пути следования.

В наиболее серьезных случаях вместо обычного штрафа водителю может быть выдано официальное требование устранить поломку в установленный срок, обычно составляющий десять суток. Игнорирование данного документа влечет за собой куда более тяжелые последствия, вплоть до принудительного прекращения государственной регистрации транспортного средства, пишет портал Autonews.