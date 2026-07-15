Люкс снова в моде: продажи Bentley, Rolls-Royce и Ferrari в РФ идут вверх

По итогам первого полугодия 2026 года на российском рынке было реализовано 369 новых автомобилей люксового сегмента - это на 15,3% больше по сравнению с прошлым годом.

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Наибольшую популярность за этот период завоевали автомобили Rolls-Royce - 116 машин. Второе место занял Lamborghini с 102 проданными экземплярами, третье - Bentley с 101 автомобилем. Все три марки продемонстрировали позитивную динамику, особенно впечатляющий рост показал Lamborghini - плюс 41,7%!

Также в первой половине года было продано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati. Эксперты "Автостата" отмечают, что сегмент новых люксовых автомобилей показывает ежемесячный рост с начала 2026 года.

В модельном рейтинге по итогам полугодия лидирует Rolls-Royce Cullinan с тиражом в 86 машин. На втором месте с минимальным отставанием находится Lamborghini Urus (85 штук), а на третьем - Bentley Continental GT (53 автомобиля). В пятерку лучших также вошли Bentley Bentayga (39 штук) и Ferrari Purosangue (21 машина).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи электромобилей в РФ выросли в три раза за месяц.