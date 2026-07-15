Nissan X-Trail и Teana снимут с производства

Nissan снимет с производства 11 моделей на большинстве рынков. Первыми станут Nissan X-Trail и Teana, пишет Carscoops.

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Nissan планирует снять с производства 11 моделей в рамках своей стратегии "Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни". Также японская компания сократит выпуск всех "неэффективных" моделей и модификаций, чтобы перераспределить инвестиции в перспективные области.

Главный директор по продуктам и планированию североамериканского подразделения компании Понц Пандикутира сообщил, что седан Altima и подключаемый гибрид Rogue (он же Nissan X-Trail на многих внешних рынках) станут первыми ласточками анонсированных ранее сокращений.

Пандикутира уточнил, что Altima (на ряде рынков - Nissan Teana ) и гибридный Rogue скоро будут сняты с производства. Это часть масштабной стратегии компании - Mobility Intelligence for Everyday Life, в рамках которой Nissan планирует сократить модельный ряд примерно на 20%.

Как уточнил Пандикутира, среднеразмерные седаны бизнес-класса Altima/Teana были локомотивами продаж в модельном ряду компании на протяжении 34 лет. Тем не менее, по словам руководителя, модель скоро уйдет в прошлое, поскольку новая, как он выразился, более "взрослая" Sentra призвана удовлетворить все еще не утихающий спрос на седаны Nissan. Седан Sentra девятого поколения при длине 4656 мм позиционируется в гольф-классе как главный конкурент Toyota Corolla.

Как отмечает Carscoops, еще в 2019 году в США ежегодно продавалось более 200 000 автомобилей Nissan Altima, но в прошлом году эта цифра упала до всего лишь 92 809 единиц. 2026 год обещает быть еще хуже: за первые шесть месяцев года дилеры продали всего 42 288 автомобилей Altima. Это снижение на 31,9% означает, что автопроизводитель планирует продать менее 85 тысяч таких автомобилей за весь год.

Продажи гольф-седана Sentra в США при этом идут значительно лучше: к июню реализовано 75 549 автомобилей. Это на 11,7% меньше, чем в 2025 году, но модель с легкостью опережает Altima, отмечает американское издание.

Эксперты связывают падение популярности гибридного Nissan Rogue/X-Trail и Altima/Teana с несколькими факторами. Nissan Rogue/X-Trail является перелицованной версией Mitsubishi Outlander PHEV. Nissan запустил эту модель не на долгосрочной основе, а для того, чтобы выяснить, как наличие гибридной версии повлияет на общий интерес на Rogue/X-Trail. Получив обратную связь, модель решили снять с производства. Тем не менее, как дал понять Пандикутира, на смену придет Rogue e-Power.

Nissan Rogue e-Power c фирменной гибридной системой e-Power анонсирован для рынка США как модель 2027 модельного года. В состав гибридной установки здесь входят 1,5 литровый трехцилиндровый турбомотор, работающий как генератор, и электромотор с отдачей более 200 л.с. Примерный запас хода составит порядка 640 км. В перспективе появится также и более производительная версия с полным приводом.

Что касается Nissan Altima/Teana, такой бизнес-седан присутствовал в линейке Nissan в США около 34 лет, но показатели планомерно идут вниз. Спрос на седаны компания планирует закрыть за счет исключительно седана Nissan Sentra. В декабре 2025 года Nissan сообщила, что прекратила производство для американского рынка также компактного седана Versa, поставки модели в страну также были прекращены.

Ранее "РГ" писала о том, что Nissan отправит "на пенсию" сразу 11 моделей.