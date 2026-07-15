В МВД заявили об отключении камер на участках с очередями на АЗС

Официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила, что камеры, которые фиксировали машины в зоне действия запрета парковки на дорогах, хотя авто стояли в очередях на заправку, отключены. Но вот отменять выписанные ранее штрафы - дело автовладельцев. Объясним, почему это так и как с этим быть.

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Итак, некоторые автовладельцы попали в неприятную ситуацию. Они стояли в очереди на заправку. Однако стояли они на дороге. А там висят камеры, которые просто фиксируют нарушения правил остановки и парковки. Все они получали штрафы. Но они не специально нарушали правила, а вынужденно. В условиях крайней необходимости. По этой причине наказание можно отменить. Но вот беда, это не работает в массовом порядке. То есть каждый автомобилист, получивший такой штраф, должен подать жалобу на него. Всем скопом такое наказание не отменить.

Это бывало в исключительных случаях. Например, на Волгоградском проспекте вдруг заработала камера, которая фиксировала проезд по выделенной автобусной полосе, когда она еще не была введена в действие. Тогда с подачи прокуратуры были аннулированы все административные дела, вынесенные на основании материалов камеры.

Другой случай - история в Химках, когда изменили организацию движения на одном из перекрестков. Все ехали по привычке. Однако всех фиксировали камеры. Тогда даже митинги в Химках произошли. В итоге прокуратура отменила все вынесенные наказания за нарушения проезда этого перекрестка.

Но вот проблема: отменять наказания скопом может только прокуратура. МВД должно разбираться в каждом конкретном случае. Встала машина на обочине, где стоять запрещено. Ее водитель и пассажиры ушли в соседний торговый центр, потом вернулись и поехали дальше. Или водитель честным образом отстаивал очередь до залития 20 желаемых литров.

Почему именно Саратовская область заинтересовала МВД, непонятно. Такие случаи происходят регулярно и в других областях. Более того, штрафуют автовладельцев не только за стоянку в очереди на заправку, но и за стоянку в очереди на въезд на парковку.

Однако история остается прежней: МВД не может отменить незаконно выписанные штрафы без личного обращения автомобилиста, который их получил. Так что автовладельцам все-таки придется совершить множество действий, чтобы решить эту проблему. А именно - написать заявление, подать его в подразделение, которое оформило штраф, и ждать результатов.