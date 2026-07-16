Электрический Skoda Peaq получил батарею до 91 кВт·ч и багажник до 2075 литров

Skoda расширила линейку электромобилей и открыла прием заказов на новый кроссовер Peaq в Италии. Новинка ориентирована на семьи и путешествия: автомобиль сразу предлагается с семью посадочными местами, а первые владельцы смогут получить его уже в октябре 2026 года, сообщает издание SPEEDME.RU.

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Покупателям доступны две версии. Начальная Peaq 60 оснащена задним электромотором мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 59 кВт·ч. Одного заряда хватает на расстояние до 452 км.

Тем, кто рассчитывает на более высокую динамику и полный привод, предложена модификация Peaq 90x. Она получила два электромотора общей мощностью 299 л.с., батарею на 86 кВт·ч и заявленный запас хода до 601 км. Стоимость начинается от 59 950 евро.

Одной из особенностей модели стал просторный салон. Даже при использовании всех семи мест остается багажное отделение объемом 299 литров. Если сложить третий ряд сидений, пространство увеличивается до 890 литров, а при трансформации второго ряда — до 2075 литров. Под передним капотом также предусмотрен отдельный отсек для хранения зарядных кабелей.

В список стандартного оборудования входят трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, крупный вертикальный экран мультимедийной системы, проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев рулевого колеса, электропривод багажника и современные электронные ассистенты.

Для тех, кто предпочитает более спортивный стиль, предусмотрена комплектация Sportline. Она отличается матричными фарами, колесами диаметром 20 дюймов, спортивными креслами с памятью настроек, системой кругового обзора и цифровым ключом.

Флагманская версия Peaq 90x Sportline стоит от 65 000 евро. Новая модель сочетает просторный семиместный салон, современное оснащение и запас хода, который позволяет использовать автомобиль не только в городе, но и для дальних поездок.