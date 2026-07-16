Москвичи в два раза чаще жителей других регионов пересаживаются на гибриды

На электрокары (BEV) в Москве в первой половине года пришлось 1,9% продаж. При этом в целом по стране доля BEV составила лишь 0,8% рынка. В сегменте подключаемых гибридов (RHEV+EREV) ситуация аналогичная - их доля в Москве в два раза выше: 10,4% в столице, против 5% по всей России. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

На вторичном рынке и в автопарке ситуация с раскладкой по электрокарам и гибридам аналогичная. Москвичи в два раза охотнее пересаживаются на автомобили на новых источниках энергии.

Эксперт связывает это с тремя причинами:

Во-первых в Московском регионе больше развита зарядная инфраструктура.

Во-вторых, в Москве больше реальных льгот (особенно актуальны бесплатные парковки).

Кроме того, как отмечает Целиков, москвичи имеют более высокие доходы, нежели жители других регионов России. Поэтому больший процент может позволить и покупку дорогих автомобилей (коими являются EV) и владение двумя-тремя автомобилями на семью.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начнут выпускать электрокары и гибриды Evolute i-Sky.