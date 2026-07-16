В России определили самый популярный люксовый автомобиль

С января по июнь 2026 года в России удалось продать 369 новых автомобилей класса «люкс». Об этом сообщило агентство «Автостат».

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Достигнутый результат оказался на 15,3 процента выше того, который фиксировали по итогам аналогичного периода прошлого года. Самым популярным люксовым брендом в I полугодии оказался Rolls-Royce. Было продано 116 автомобилей этой марки. На втором месте расположился Lamborghini с результатом в 102 штуки. Третья позиция у Bentley (101 штука). Также за первое полугодие реализовано 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati.

В июне в России купили 64 новых люксовых автомобиля, или почти на 7 процентов больше, чем в первый летний месяц 2025 года.

За первые два месяца этого года в России было продано 90 новых luxury-автомобилей. Достигнутый результат оказался на 34 процента больше, если сравнивать с январем-февралем 2025 года. Самым популярным брендом оказался Lamborghini, который купили в количестве 28 штук. Вторая позиция досталась Rolls-Royce (24 проданных автомобиля).