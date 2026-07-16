Пикап-трансформер Slate Truck готовится к выходу

Американский электромобильный стартап Slate Auto объявил цены на свой народный пикап, получивший бесхитростное имя Slate Truck. В «базе» Slate Truck стоит 26 400 долларов с учётом доставки, но за эти деньги грузовичок будет гол как сокол: нет «музыки» и электрических стеклоподъёмников. Производиться Slate Truck будет на собственном заводе компании в городе Уорсо в штате Индиана, поставки клиентам начнутся до конца текущего года.

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Компанию Slate Auto основали в 2022 году выходцы из Amazon, а основатель самого Amazon Джефф Безос стал одним из её ключевых инвесторов. Премьера Slate Truck состоялась в апреле 2025 года, когда американский авторынок уже повернулся спиной к электромобилям и несколько электромобильных стартапов (Lordstown Motors, Fisker и Canoo) успели потерпеть крах. Тем не менее Slate Auto верит в успех своей бизнес-модели и пока реализует её строго по графику.

Идея состоит в том, чтобы дать американцам максимально дешёвый электрический пикап, который можно в любой момент модифицировать в соответствии со своими вкусами и потребностями. Отсюда, собственно, и название Slate: оно переводится с английского на русский как «грифельная доска» — мол, на нашем пикапе можно нарисовать что угодно и превратить его во что угодно. На момент премьеры ожидалось, что Slate Truck будет стоить в базовой комплектации менее 20 000 долларов, но поскольку Дональд Трамп отменил федеральные субсидии на покупку электромобилей, то минимальная цена выросла до 26 400 долларов (в эту сумму включена плата за доставку в размере 1450 долларов).

Slate Truck — это компактный пикап с однорядной кабиной, который можно превратить в SUV, установив в кузов второй трёхместный ряд сидений и накрыв его жёсткой крышей. Модифицировать машину можно после покупки, докупив все необходимые аксессуары, а можно сразу заказать одну из двух версий с жёсткой крышей — SUV Squareback с вертикальной задней стенкой кормы или SUV Fastback с наклонённым задним стеклом. Для крыши кабины и кузова доступны несколько вариантов рейлингов и креплений под габаритные грузы. Также на крышу можно установить светодиодную «люстру», а на передок — дополнительные фары. Дизайн основных фар и фонарей тоже может быть разным. Каждый Slate Truck красится на заводе в серый цвет, но кузов и кабину можно частично либо полностью оклеить виниловой плёнкой и декоративными полосами практически любого цвета.

Габаритная длина базового пикапа — 4435 мм, ширина — 1793 мм, высота — 1727 мм, колёсная база — 2766 мм. Стандартные колёса — 17-дюймовые, в виде опции предлагаются 20-дюймовые. Полезная вместимость кузова до границ бортов составляет 994 л, спереди есть запираемый багажник объёмом 198 л. Полезная длина кузова — 1537 мм. Снаряжённая масса — 1836-1966 кг в зависимости от оснащения, максимальная грузоподъёмность — 703 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 907 кг.

Единственный электромотор у Slate Truck расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 135 кВт (183,5 л.с.) и 264 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 8 с, максимальная скорость — 145 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 65 кВт·ч (из них потребителю доступны 63 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 330 км по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки батареи — 120 кВт. Подвеска — пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — типа Де Дион.

В базовой комплектации у Slate Truck есть кондиционер, но нет электрических стеклоподъёмников — дверные карты щеголяют ностальгическими «вёслами». Роль мультимедийной системы будет выполнять ваш смартфон либо опциональный планшет, который нужно закрепить по центру передней панели. Аудиосистема — это переносная колонка с Bluetooth-подключением. Не экономили только на безопасности: в стандартное оснащение входят шесть подушек безопасности, система автоматического аварийного торможения и камера заднего вида — изображение с неё выводится на единственный приборный экран.

С помощью большого списка опций и нарочито «зубастых» шин Slate Truck можно превратить в довольно-таки пижонский внедорожник, хотя, конечно, слово «внедорожник» в данном случае надо понимать условно, так как полный привод не предусмотрен. Американские коллеги из журнала Car and Driver посчитали, что «на полном фарше» Slate Truck будет стоить без малого 48 000 долларов, притом что часть опций пока недоступна — например, возможность увеличить или уменьшить дорожный просвет.

Slate Auto уверяет, что на её дебютную модель собрано порядка 180 000 предварительных заказов, но сколько из них конвертируется в реальные продажи, можно будет понять только к концу следующего года. Продавать Slate Truck за пределами США компания пока не планирует.