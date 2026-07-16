553 улучшения получил Tank 300L

Продажи Tank 300L стартуют в Китае 19 июля с ценой от 3 млн рублей.

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С 19 июля китайский автогигант запускает продажи обновленного внедорожника Tank 300L. За базовую версию просят 259 800 юаней – если перевести по текущему курсу, это почти 3 миллиона рублей. Что любопытно: в модель внесли аж 553 доработки, если сравнивать с обычной бензиновой версией.

Впрочем, впечатляет не только количество нововведений. Производитель приготовил целый арсенал дополнительного оборудования. Любителям дальних поездок пригодятся спутниковая связь и генератор кислорода. Для поклонников активного отдыха – крепления для велосипедов, экспедиционный багажник на крышу и многорежимные внешние прожекторы. Словом, тут есть из чего выбрать.

По умолчанию Tank 300L получает 2-литровый турбомотор, выдающий 220 лошадиных сил. Правда, если хочется дизель, за доплату предложат 2,4-литровый агрегат мощностью 184 силы. Но главная интрига – гибриды. Базовый вариант тандема с 177-сильным электромотором выдает 422 л.с. А вот на флагманских версиях появляется по-настоящему монструозный 760-сильный гибрид, который проезжает почти 1122 км без дозаправки.

Вся линейка агрегатируется 9-ступенчатым автоматом и полным приводом с блокируемыми дифференциалами. Особого внимания заслуживает система на мощной гибридной версии: она в 20 раз повышает крутящий момент. Цифры, честно говоря, впечатляют: на передней оси – до 6600 Нм, на задней – аж 8000 Нм.

Что бросается в глаза сразу – колесная база выросла на 260 мм, да и колея стала шире. На деле это значит: машина заметно устойчивее в поворотах, на подъемах и при движении по песку. Передний бампер сделали трехсекционным – если что, ремонт станет дешевле и проще. У нового Tank 300L улучшились углы въезда и съезда, а еще он лучше держит сцепление с разными типами поверхности. Клиренс в 235 мм позволяет форсировать броды глубиной до 800 мм – для серьезного бездорожья самое то.

Салон радикально не перекроили: компоновка осталась прежней. Great Wall просто изменил форму рычага КПП да пару деталей. Из приятного – кресла с отделкой Nappa, два дисплея, аудиосистема мощностью 960 Вт и активное шумоподавление. По части «начинки» внедорожник напичкали 27 аппаратными компонентами: лидаром, 11 камерами, датчиком позиционирования и прочим. Систем безопасности тоже хватает – 10 режимов предупреждения (столкновения, выезд с полосы) и 7 активных ассистентов, включая экстренное торможение на разных скоростях.

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