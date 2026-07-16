В ряде российских регионов очереди на заправках стали меньше

Ситуация с бензином медленно, но нормализуется. Как сообщают собкоры "РГ" с мест, в нескольких регионах увеличен лимит отпуска топлива при заправке, а где-то время ожидания в очереди сократилось до десяти минут.

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Так, в Удмуртии удвоили поставки бензина в муниципалитеты, сообщил председатель правительства Роман Ефимов на заседании оперштаба. Отметим, еще месяц назад в Ижевске выбыло почти 50 процентов заправок, в очередях автомобилисты проводили часами. Сейчас они значительно сократились. Одна из ключевых сетей АЗС вдвое нарастила поставки в районы. Идет "дозагрузка" севера региона. Объемы поставок топлива сейчас примерно равны уровню июля прошлого года, пока с превышением от 7 до 10 процентов, чтобы насытить рынок.

Число обращений с жалобами снижается, но проблема остается острее вне Ижевской агломерации. Поэтому приоритет там - резервы для школьных автобусов и отопления, обеспечение оперативных служб.

Аграрии, закупающие топливо оптом, получают дизель через единого оператора по заявкам и квотам. Вопрос с топливом для аграриев должны решить до 20 июля.

Заправка в канистры пока запрещена: при наличии в регионе 675 тысяч автомобилей даже 400 тысяч доливов бензина по 10 литров дали бы лишние 12 000 тонн. Это почти 4 железнодорожных состава - это может вызвать коллапс.

Владимирский губернатор Александр Авдеев заявил, что в регионе удалось остановить рост очередей на заправках. В среднем время ожидания сейчас составляет от 20 до 40 минут. Топливные компании увеличили объем поставок бензина, на сколько - не сообщается. При этом сетевые АЗС сдержали увеличение цен "в рамках рекомендованных лимитов". Что это за лимиты, не уточняется. По данным АЗС-локаторов, на заправках крупных операторов литр АИ-95 продают за 67-73 рубля. На частных заправках цена доходит до 160 рублей.

С 14 июля увеличены поставки бензина и в Вологодской области. ПАО "ЛУКОЙЛ", которое контролирует более 90% заправок региона, увеличило лимит отпуска топлива в одни руки до 30 литров, сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Компания отменила технологические перерывы в работе АЗС - они сохраняются только на время слива бензовозов, и нарастила суточные объемы отгрузки. Ежедневные отгрузки уже насыщают рынок.

В Вологде стараются максимально поддержать водителей. Как сообщил мэр города Сергей Жестянников, предприниматели и волонтеры помогает вологжанам, ожидающим заправки. Так, людям бесплатно выдавали горячую пиццу, маффины и питьевую воду - за неделю было роздано почти 550 литров воды.

Волонтеры продолжают дежурить на заправках: регулируют потоки машин, консультируют водителей по доступным АЗС и сопровождают людей с инвалидностью. Такое неравнодушие показывает: в трудную минуту город умеет объединять.

Мэр Череповца Андрей Накрошаев сообщил, что за последние двое суток в город поступили 13 бензовозов.

"С четверга в Череповце запускается ночная смена волонтеров - это позволит поддерживать порядок и оказывать помощь автомобилистам в круглосуточном режиме", - пояснил руководитель городской администрации.

Главы городов стремятся нормализовать работу автозаправочных станций. В целом, по оценке властей, область постепенно выходит на прежние объемы поставок, а принятые меры эффективны. "Мы вчера заехали на заправку в Вологде на ул. Преображенского. Утром никого не было, мы спокойно заправились", - отмечают водители в соцсетях.

Как передает наш корреспондент из Санкт-Петербурга, и в Северной столице очереди на заправках по ощущениям стали меньше: водители начали активно пользоваться сервисами, которые показывают наличие или отсутствие бензина на той или иной АЗС, и это рассредоточило поток желающих наполнить бак. Заправки в не самых проходимых местах, как оказалось, и вовсе не попадают на карту приложений: корреспондент "РГ" спокойно заправилась на одной из таких станций - ожидание заняло 10 минут, в очереди было три авто. Перед нами, правда, 95-й бензин, который изначально был, все же закончился - остался 92-й. Его цена составила около 65-67 рублей.