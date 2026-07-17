Названы самые популярные пикапы в России

За первые полгода на российском рынке было продано 9 276 новых пикапов. Это на 7,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Наибольшей популярностью пользовался китайский бренд JAC - 1 575 реализованных автомобилей, сообщает "Автостат". Второе место занял Great Wall с показателем 1 241 пикап. Третью позицию удерживает отечественный Sollers, отставший незначительно - 1 239 единиц. Замыкают пятерку лидеров американский RAM (1 208 штук) и российский УАЗ (1 090 штук).

В рейтинге моделей лидирует JAC T9, который разошелся тиражом в 1 537 экземпляров. За ним следует RAM 1500 (1 208 штук), а третье место занимает Great Wall Poer (1 136 единиц). В топ-5 также включены УАЗ "Пикап" и Foton Tunland (1 090 и 650 автомобилей соответственно).

В июне сегмент пикапов показал рост. В прошлом месяце было продано 1 841 пикап, что на 28,6% больше, чем в июне 2025 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что началось производство пикапа Sollers ST8 с новым ДВС.