Популярные кроссоверы Changan оснастили новыми моторами на Аи-92

Обе модели прежде комплектовались 1,5-литровым бензиновым турбомотором отдачей 181 л.с. Теперь покупателям стали доступны менее мощные 147-сильные модификации, способные потреблять бензин Аи-92. Их появление, прежде всего, позволит экономить владельцу на транспортном налоге.

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С дефорсированным двигателем переднеприводный Changan UNI-S потребляет 8 л/100 км, а со 181-сильным агрегатом — 8,3 л/100 км. Максимальная скорость снижена до 173 вместо 180 км/ч.

Для дефорсированного Changan CS75 Pro не приведены данные по расходу топлива, но указан результат разгона до «сотни» — 9,9 против 8,4 с. Максимальная скорость новинки равна 185 км/ч (было 190 км/ч).