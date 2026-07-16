Макрону подарили удлиненный DS №7 Elysee с гидропневматической подвеской

Казалось бы, марка Citroen и отпочковавшаяся от неё премиальная марка DS давно отказались от гидропневматической подвески, но если большому начальству понадобится такая подвеска, то её вернут в строй. Свой второй президентский срок Эмманюэль Макрон будет доезжать с комфортом!

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К очередному Дню взятия Бастилии французскому президенту Эмманюэлю Макрону подогнали очередной новый автомобиль, притом что предыдущий — DS №8 Presidential — он получил относительно недавно, в мае прошлого года.

Помнится, в свою первую инаугурацию на должность президента Макрон катался по Парижу на кроссовере DS 7 Crossback в спецверсии Presidentiel, её главное отличие от стоковой машины состояло в сдвижной матерчатой крыше — она позволила Макрону стоять в кроссовере во время поездки во весь рост и приветствовать граждан.

Позже для Макрона сделали удлинённый и бронированный DS 7 Crossback Elysee, затем его заменили на рестайлинговый DS 7 Elysee (уже без приставки Crossback), затем был вышеупомянутый DS №8 Presidential, и вот теперь французский лидер пересел на DS №7 Elysee.

Исходный серийный DS №7 справил премьеру в марте этого года — это пятиместный кроссовер на стыке классов C и D с колёсной базой в 2790 мм и габаритной длиной в 4660 мм. Для Макрона колёсную базу этой машины удлинили на 250 мм и органично перекроили пластику боковин кузова. Кузов, разумеется, бронированный, но класс бронирования в пресс-релизе не указан.

Чего прежде не было в президентских DS Макрона, так это гидропневматической подвески, и вот её, наконец, «прикрутили» к президентской машине для пущего комфорта. Технические детали засекречены, то есть непонятно, взяли эту подвеску у какого-нибудь отставного Ситроена, сделали новую или купили на стороне. Последним серийным Ситроеном с гидропневматической подвеской был среднеразмерный C5 второго поколения в кузовах седан и универсал, его производство во Франции завершилось в 2017 году.

DS №7 Elysee окрашен в эксклюзивный синий цвет Liberty Blue, оснащён спецсигналами и креплениями для флагштоков. Салон не раскрыт из соображений секретности, но в описании значатся эксклюзивная обивка из кожи и алькантары, а передняя панель отделана шпоном из ясеня, на котором лазером выгравирован портрет Марианны (символ Французской Республики).

﻿Силовая установка у DS №7 Elysee стоковая, электрическая, от версии E-Tense AWD Long Range: два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 350 л.с. Ёмкость батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан, но явно меньше, чем у стандартного DS №7 E-Tense AWD Long Range (до 740 км по циклу WLTP). Динамические характеристики DS №7 Elysee не раскрыты. Стандартный DS №7 E-Tense AWD Long Range набирает первую «сотню» за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.