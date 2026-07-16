Hennessey рассказала о самых необычных заказах для Venom F5

Когда цвет кузова уже не впечатляет: Hennessey рассказала о желаниях своих клиентов
Для покупателей гиперкаров стоимостью более 2 млн долларов обычный выбор цвета кузова уже давно перестал быть способом выделиться. В Hennessey отмечают, что сегодня клиенты хотят получить автомобиль, который невозможно повторить даже при помощи фирменного конфигуратора.
Директор по дизайну компании Натан Малиник рассказал, что одним из самых запоминающихся заказов стал Venom F5 с деталями из настоящего золота. По его словам, клиент из Мексики настоял именно на использовании драгоценного металла, а не его имитации. Позже компания решила отказаться от подобных решений, поскольку золото оказалось слишком мягким для деталей автомобиля.
Не менее необычным стал Venom F5, подготовленный для Майкла Джордана. В салоне появился встроенный хьюмидор для сигар. Как пояснил дизайнер, идея возникла внутри команды проекта и стала частью индивидуального образа автомобиля.
Еще один заказ предусматривал специальный отсек под винтажный Colt 1911, изготовленный с учетом точных размеров предмета. Для такого автомобиля даже создали ключ в соответствующей форме.
Теперь Hennessey намерена вывести подобные проекты на новый уровень. Для этого создано подразделение Maverick, которое займется эксклюзивными автомобилями в единственном экземпляре. Компания рассчитывает предложить клиентам не только необычные материалы и отделку, но и более глубокую индивидуальную настройку машин.
Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», такой формат соответствует тенденции на рынке дорогих автомобилей: все больше состоятельных покупателей ценят не максимальную комплектацию, а возможность получить автомобиль с собственной историей и уникальными деталями.