Hennessey рассказала о самых необычных заказах для Venom F5

Для покупателей гиперкаров стоимостью более 2 млн долларов обычный выбор цвета кузова уже давно перестал быть способом выделиться. В Hennessey отмечают, что сегодня клиенты хотят получить автомобиль, который невозможно повторить даже при помощи фирменного конфигуратора.

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Директор по дизайну компании Натан Малиник рассказал, что одним из самых запоминающихся заказов стал Venom F5 с деталями из настоящего золота. По его словам, клиент из Мексики настоял именно на использовании драгоценного металла, а не его имитации. Позже компания решила отказаться от подобных решений, поскольку золото оказалось слишком мягким для деталей автомобиля.

Не менее необычным стал Venom F5, подготовленный для Майкла Джордана. В салоне появился встроенный хьюмидор для сигар. Как пояснил дизайнер, идея возникла внутри команды проекта и стала частью индивидуального образа автомобиля.

Еще один заказ предусматривал специальный отсек под винтажный Colt 1911, изготовленный с учетом точных размеров предмета. Для такого автомобиля даже создали ключ в соответствующей форме.

Теперь Hennessey намерена вывести подобные проекты на новый уровень. Для этого создано подразделение Maverick, которое займется эксклюзивными автомобилями в единственном экземпляре. Компания рассчитывает предложить клиентам не только необычные материалы и отделку, но и более глубокую индивидуальную настройку машин.

Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», такой формат соответствует тенденции на рынке дорогих автомобилей: все больше состоятельных покупателей ценят не максимальную комплектацию, а возможность получить автомобиль с собственной историей и уникальными деталями.