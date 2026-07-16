Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал "Российской газете", кто может заправляться на АЗС без очереди.

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"Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. И те, кто их сопровождает, - но только если ребенок фактически находится в салоне автомобиля. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Это закреплено в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)", - отметил юрист.

Стоит также добавить, что вне очереди обслуживают транспорт экстренных и оперативных служб. Но при этом на федеральном уровне нет единой нормы, которая прямо говорила бы об этом. На практике приоритет закрепляют через государственные контракты ведомств с сетями АЗС или через региональные нормативные акты.

Кроме того, стоит понимать, что просто наклеить на стекло знак "Инвалид" недостаточно. Чтобы оператор на АЗС пропустил вас без очереди, нужно предъявить справку медико-социальной экспертизы или удостоверение.

Ранее "РГ" сообщала, что Федеральная антимонопольная служба разослала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах. Кроме того, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что заправку топливом автомобилей, которые поставляют продукты в крупные торговые сети, необходимо обеспечивать в приоритетном порядке.