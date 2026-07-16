Ожидать больших скидок и распродаж авто в 2026 году не стоит

В 2026 году производители, дилеры и импортеры аккуратно поддерживают баланс стоков на своих складах. Видимо, прошлогодний урок затоварки складов и распродажи автомобилей ниже себестоимости не прошел даром, отмечает глава "Автостата" Сергей Целиков.

За первую половину года в страну было ввезено чуть более 186 тысяч новых легковых автомобилей и еще порядка 430 тысяч машин сошло с конвейеров местных сборочных заводов (включая Belgee для российского рынка). В итоге получаем суммарную цифру 616 тысяч единиц.

В то же время на учет поставлено 608,6 тысяч новых машин. С учетом спецучета и некоторого объема экспорта можно констатировать, что рыночный баланс соблюден, отмечает эксперт. Прироста товарных запасов в сегменте легковых автомобилей в этом году не наблюдается.

"Для дилеров это хорошая новость, а вот для конечных потребителей может быть и не очень. Ожидать больших скидок и распродаж (как в прошлом году) в нынешнем сезоне не стоит. Распродавать уже нечего", - добавляет Целиков.

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