В Новосибирске продажи электромобилей выросли вдвое

В Новосибирске вдвое выросли продажи электрокаров после дефицита бензина на заправках. Статистику за июнь опубликовали аналитики «Дром.ру».

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«Основной спрос пришелся на «Ниссан Лиф», автолюбители выбирали модели 2011-2014 годов выпуска. Это бюджетный автомобиль до миллиона рублей, его доля составила 60% всех продаж», - сообщили аналитики.

Водители стали покупать больше дорогих электрокаров. Второе место продаж занял премиальный «Зикр-001», их продали четыре штуки. Было продано два «БМВ iХ», два «Зикр Х» и две «Теслы Модель 3». Новосибирцы купили по одному «БМВ i3», «Хончи E-HS9», «Ниссан Ария», «Фольксваген ID.4», «Ягуар Ай-Пэйс», «Воях Фри».

При этом доля продаж электромобилей осталась небольшой, она выросла с 0,1 % до 0,3 % от всего рынка в Новосибирске.