В Анапе 27 заправок работают с ограничениями по отпуску топлива

В городе-курорте Анапа по состоянию на 09:30 16 июля функционируют 27 автозаправочных станций. На части из них владельцы ввели особые условия продажи горючего.

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На двенадцати АЗС заправка осуществляется исключительно по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на четырнадцати станциях действуют лимиты на объем заливаемого топлива. В частности, на одной АЗС можно получить не более 20 литров бензина АИ-95, на другой — 24 литра той же марки. Ограничение в 26 литров установлено для АИ-92 и дизельного топлива на одной заправке. На восьми станциях максимальный объем для всех видов топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ) составляет 30 литров. Две АЗС отпускают АИ-92, АИ-95 и дизель по 40 литров. Отдельные лимиты введены и на дизельное топливо: на шести станциях — до 50 литров, на трех — до 60 литров, на одной — до 100 литров. Кроме того, на всех заправках города запрещен отпуск бензина и дизеля в канистры и другие емкости.

Что касается наличия конкретных марок, то АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо доступны на 24 АЗС. Бензин с октановым числом 100 можно найти на трех станциях.

Власти города обратились к жителям с просьбой не делать запасы топлива. Это, по их мнению, поможет избежать дефицита для всех автомобилистов и уменьшить очереди на заправках.

Стоит отметить, что приведенные данные актуальны на утро 16 июля и могут быть скорректированы в течение дня.