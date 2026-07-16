На смену убитым хитами: Nissan сделал ставку на Sentra и e-Power

Компания Nissan снимет с производства 11 моделей.

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В рамках стратегии «Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни» Nissan сократит модельный ряд на 20% — с 56 до 45 моделей. Первыми конвейер покинут седан Altima (он же Teana) и гибридный Rogue (X-Trail).

Главный директор по продуктам североамериканского подразделения Понц Пандикутира заявил, что бизнес-седан уходит после 34 лет на рынке.

Причина — падение спроса: с 200 000 проданных Altima в 2019 году до 92 809 в прошлом. За первую половину 2026 года реализовано лишь 42 288 машин. На замену придет «повзрослевшая» Sentra девятого поколения — прямой конкурент Toyota Corolla. Ее продажи за тот же период достигли 75 549 автомобилей.

Гибридный Rogue, являвшийся перелицованным Mitsubishi Outlander PHEV, запускался как временный эксперимент для оценки интереса к гибридам. Его заменит модель Rogue e-Power 2027 года с 1,5-литровым турбомотором-генератором и запасом хода около 640 км. Компания рассчитывает, что новая стратегия и обновленная линейка помогут ей вернуть прибыльность.