УАЗ изучает перспективы выхода на рынок Африки

Ульяновский автозавод объявил о планах начать продажи автомобилей в Демократической Республике Конго (ДРК). Представители компании сообщили, что на прошедшем в Москве деловом форуме "Бизнес-диалог ДР Конго - Россия" делегаты из африканского государства проявили большой интерес к продукции компании УАЗ.

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По словам представителей автозавода, африканские бизнесмены высоко оценили доступность и неприхотливость автомобилей, подчеркнув, что они идеально подходят для суровых условий эксплуатации в ДРК. Наибольший интерес у потенциальных клиентов вызвали классические модели "Хантер" и "Буханка".

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Ране "РГ" рассказывала о том, что обновленный УАЗ "Патриот" получит экспедиционную версию.