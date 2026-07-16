Спрос на электросамокаты сильно вырос

За первые пять месяцев 2026 года спрос на электросамокаты и электровелосипеды на Wildberries увеличился более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

© m24.ru

По словам менеджера по развитию категории мобильной электроники маркетплейса Владимира Руденко, покупатели стали более осознанно подходить к выбору, обращая внимание не только на цену.

"Мы видим, что интерес к электротранспорту продолжает расти. Покупатели стали более осознанно подходить к выбору, обращая внимание на характеристики и безопасность", – отметил Руденко.

Лидерами продаж среди брендов электросамокатов остаются KUGOO, AOVO и SAMIK.

Как выбрать электросамокат

Прежде чем оформлять заказ, необходимо определить, как именно будет использоваться устройство. Для поездок "последней мили" (до 5–7 километров), например от дома до метро, оптимальны компактные электросамокаты весом 12–15 килограммов. Они легко складываются, помещаются в багажник, под офисный стол или в кладовку. Стоимость таких моделей с 8-дюймовыми колесами – от 18 до 30 тысяч рублей.

Для загородных прогулок и дальних дистанций (более 15 километров) нужны "тяжеловесы" с емкостью аккумулятора от 15–20 ампер-часов. Специалисты рекомендуют выбирать самокаты с 10-дюймовыми надувными колесами и амортизаторами. Из-за габаритов таких моделей стоит заранее продумать место хранения.

При выборе детского электросамоката главный параметр – безопасность. Размер подбирается так, чтобы ребенок стоял уверенно, а руль держал без напряжения. Мощность должна быть минимальной, чтобы избежать резких рывков. Для ребенка 7–10 лет оптимальны модели мощностью не более 150 ватт с ограничением скорости до 10–12 километров в час. Цена – до 18 тысяч рублей.

Характеристики

Чтобы не тратить часы на просмотр карточек, достаточно настроить три основных фильтра поиска. Емкость аккумулятора (в ампер-часах): чем больше показатель, тем дальше можно уехать. Один ампер-час примерно дает запас хода на 2–3 километра при средней нагрузке. Модели с 10 ампер-часами проедут около 25–30 километров.

Эксперты отмечают, что не стоит гнаться за максимальной скоростью. Мощность нужна не столько для разгона, сколько для уверенного заезда в горку и быстрого старта со светофора. Слишком быстрый самокат с маленькими колесами и слабой тормозной системой – прямой путь к травмам. Идеальный городской вариант – модель с небольшим запасом по мощности, широкими колесами и надежными тормозами.

Колеса бывают литые (перфорированные) и пневматические (надувные). Литые – жесткие, не боятся проколов, но чувствуют каждую кочку и подходят только для идеального асфальта. Надувные обеспечивают комфорт и мягкость хода – для города это стандарт.

Привод: мотор-колесо спереди лучше ведет себя на поворотах, сзади – обеспечивает лучший зацеп при старте и заезде в горку. Тип тормозов: для скоростей до 25 километров в час достаточно дисковых или барабанных. Электронный (рекуперативный) тормоз должен быть только вспомогательным. Полезные опции: Bluetooth-синхронизация со смартфоном, круиз-контроль и подсветка для вечерних поездок.

Как не ошибиться с продавцом и брендом

При покупке на маркетплейсе стоит проверить наличие сервисного центра бренда в вашем городе и гарантийные условия. Если что-то выйдет из строя, самостоятельный ремонт может оказаться сложным или невозможным без запчастей. Если в карточке нет данных о гарантии, продавец уклончиво отвечает на вопросы, а характеристики выглядят слишком хорошими для своей цены, это повод насторожиться.

В отзывах стоит смотреть не только на оценки, но и на содержание. Отзывы с фото и видео помогают оценить качество сборки и узнать нюансы реальной эксплуатации. После доставки перед первым выездом обязательно "протяните" все винтовые соединения.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до скорости пешеходов. По словам заместителя председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, если у граждан нет возможности двигаться на электросамокатах где-то еще, кроме как по тротуару, то скорость их движения должна быть не выше скорости движения пешехода, то есть 5–6 километров в час. Такое решение в итоге обезопасит самих пешеходов, уверена депутат.