Новый отечественный кроссовер Esteo MX начал поступать к дилерам

В российские автосалоны начал поступать новый кроссовер Esteo MX. В частности, новинка уже доступна в одном из дилерских центров Санкт-Петербурга.

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Как сообщили "Автостату" в компании, на Esteo MX уже принято три первых предзаказа. Руководитель отдела продаж новых автомобилей "Esteo Аларм-Моторс" Александр Цылин отмечает, что по первой реакции покупателей видно, что более популярной комплектацией может стать максимальная "Флагман".

По его словам, кроссовер ориентирован на мужчин и женщин в возрасте от 30 до 55 лет, преимущественно семейных. Напомним, что на российском рынке автомобиль представлен в двух комплектациях - "Премиум" и "Флагман" - по цене от 3 990 000 рублей.

Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с., работающий в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода AWD. Esteo MX способен развивать максимальную скорость до 210 км/ч, а его расход топлива в смешанном цикле составляет всего 9,2 литра на 100 километров.

Для адаптации к различным дорожным условиям автомобиль оснащен семью режимами движения, четыре из которых предназначены для бездорожья. Геометрическую проходимость обеспечивает дорожный просвет в 200 мм.

Производство полного цикла кроссовера организовано на автомобильном заводе холдинга "АГР" в Шушарах.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи электромобилей Umo 5 для физических лиц.