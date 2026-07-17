Первые электромобили "Атом" начали передавать покупателям

АО "Кама", разработчик российского электромобиля "Атом", начало передачу первых автомобилей покупателям, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов, сообщили в пресс-службе компании.

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"Компания АО "Кама", разработчик российского электромобиля "Атом", передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов. До этого производитель направил предзаказчикам приглашения на выдачу электромобилей", - сказали там.

В соответствии с текущим планом, выдача "Атомов" будет проходить с 16 июля по 15 октября. После завершения выдачи машин предзаказчикам планируется передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года.

В настоящее время "Атомы" можно заказать со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 года, а также провести тест-драйв автомобиля перед покупкой, добавили в компании.

Автомобили можно получить в инженерном центре "Кама", в специализированных пунктах выдачи или заказать доставку на дом.

Сервисное обслуживание электромобилей организовано в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.