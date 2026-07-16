Емкость автомобильного рынка РФ по итогам года может возрасти до 13,5 трлн

Прогноз озвучен сегодня в рамках презентации ассоциации «Российские автомобильные дилеры» по развитию отечественного авторынка в I полугодии 2026 года.

По итогам 6 месяцев сегмент продаж новых автомобилей составил 3,85 трлн руб., машин с пробегом – 2,12 трлн руб.

Автомобильная техника дорожает. Так, по данным ассоциации, цена нового легкового автомобиля в 2012 году в среднем составляла 800 тыс. руб. В этом году она выросла до 3,3 млн руб.