Новую схему движения запустят в районе Текстильщики

В Текстильщиках запустят новую схему движения. Благодаря проекту ЦОДД улучшится проезд городского транспорта, а автомобилисты смогут экономить в среднем до шести минут в пути.

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Сейчас между ТТК и Текстильщиками движение неравномерное из-за устаревшей схемы: в сторону центра доступны шесть полос, включая две на Остаповском проезде, а в область — только четыре.

Из-за этого вечером возникают заторы на Волгоградском проспекте и съездах с ТТК. Кроме того, попасть в северную часть района со стороны центра можно только через Волгоградский или Рязанский проспекты.

Специалисты сделают разворот на Люблинской улице к югу от тоннеля под Волгоградским проспектом, выезд из промзоны на Люблинскую улицу в сторону области, а также заезд в промзону по одной полосе.

На втором этапе Остаповский проезд станет полностью двусторонним. По проекту ЦОДД переразметят путепровод через ТТК и участок Остаповского проезда в границах промзоны.

В результате между ТТК и Люблинской улицей будет по пять полос движения в каждом направлении, по четыре на Волгоградском проспекте и по одной на путепроводах Остаповского проезда.

— Новый проект в Текстильщиках позволит перераспределить транспортные потоки между ТТК и Люблинской улицей, снизить заторы на Волгоградском проспекте, сократить перепробег автомобилей до трех километров и экономить в среднем до шести минут в пути. При этом улучшатся условия движения автобусов и электробусов, — отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

До этого глава города Сергей Собянин также сообщил, что новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную. Специалисты также реконструировали перекрестки, сделали тротуары.