В РФ стартовали продажи дешевых кроссоверов Suzuki

В России благодаря расширению каналов поставок параллельного импорта появился новый японский кроссовер Suzuki Xbee, который ранее официально не продавался на нашем рынке. Практически все автомобили предлагаются исключительно под заказ по цене от 1 464 000 рублей.

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Suzuki Xbee - это один из самых маленьких кроссоверов японского производства, который внешне напоминает кей-кар, но относится к полноценному автомобилю B-класса. Модель производится исключительно для внутреннего рынка Японии. Несмотря на свои компактные размеры и невысокую стоимость, у Xbee хороший набор опций, полный привод и гибридная силовая установка.

Частная компания из столицы Приморья предлагает самый доступный вариант Suzuki Xbee под заказ - моноприводный кроссовер 2026 года с тканевой обивкой сидений, кожаным мультифункциональным рулем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, однозонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, электростеклоподъемниками и другими функциями.

Другие дилеры во Владивостоке предлагают два новых Suzuki Xbee в схожем оснащении, но с четырьмя ведущими колесами. Цены на эти модели составляют 1 559 000 и 1 810 000 рублей соответственно.

Все представленные экземпляры оснащены безальтернативной гибридной силовой установкой, построенной вокруг 1,2-литрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 80 лошадиных сил. Коробка передач - вариатор.

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