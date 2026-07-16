В РОАД предлагают запустить программу утилизации автомобилей старше 20 лет

Глава Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на отчетной пресс-конференции заявил, что организация предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет.

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Также, по его словам, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины. В числе предлагаемых дополнений - цена автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления и снятия.

В РОАД заявили, что усугубляется процесс старения российского автопарка. Если в 2015 году на долю автомобилей в возрасте более 10 лет приходилось около половины, то по итогам 2025 года она достигла 70% (33,2 млн единиц).

Кроме того, по данным организации, за четыре года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась с 2,38 млн до 3,33 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему сроки доставки импортных автомобилей в Россию резко выросли.