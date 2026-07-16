Hyundai зарегистрировал товарный знак для доставки еды

Южнокорейская компания Hyundai, прекратившая официальные поставки в Россию, зарегистрировала два новых товарных знака. Внешне они идентичны — это классический логотип марки. Различаются только списки разрешенных товаров и услуг, сообщает Telegram-канал Shot Проверка.

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Первый знак дает право создавать платформы с фильмами, музыкой и играми, виртуальные пространства, навигационные программы и сервисы для мониторинга автомобиля. Речь идет о данных по парковке, маршрутам, техническому состоянию машины и стилю вождения.

Второй знак касается сферы общественного питания и туризма. Под ним можно открывать кафе, рестораны и бары, доставлять еду, бронировать гостиницы, сдавать недвижимость и организовывать кемпинги.

Стоит напомнить, что производство автомобилей Hyundai в России прекратилось в 2022 году. В 2024-м свои заводы в Санкт-Петербурге компания продала предприятию AGR Automotive Group. В январе 2026 года корейская сторона отказалась выкупать площадки обратно, но продолжила техническое обслуживание ранее реализованных машин и сохранила права на бренд.

Ранее южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia инициировали отзывные кампании из-за риска самопроизвольного возгорания батарей. Проблема затронула ограниченную партию электромобилей, владельцев которых призвали парковать машины подальше от дома.